Губернатор и Банк России обсудили финансовую грамотность в регионе

Губернатор Роман Бусаргин встретился с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым и начальником Волго-Вятского ГУ Банка России Андреем Поповым. Стороны обсудили усиление информационного взаимодействия и повышение финансовой грамотности населения. В центре внимания оказались ключевые индикаторы, влияющие на денежно-кредитную политику: инфляция, деловая активность предприятий и состояние рынка труда. Именно эти параметры Банк России учитывает при принятии решений по ключевой ставке. Региональная экономика сегодня — важная часть общей картины.

Отдельно затронули тему финансовой грамотности. Губернатор подчеркнул, что этому вопросу уделяется особое внимание. На уровне региона разработана программа, в которой определены целевые группы: школьники, пенсионеры, предприниматели и другие. При поддержке Банка России реализуются различные мероприятия. В рамках проекта «Финансовая безопасность» консультируют участников СВО и их семьи о грамотном управлении выплатами и защите от мошенников.

«Мы давно и плодотворно ведём совместную работу: содействуем повышению финграмотности, популяризируем новые экономические инструменты, развиваем льготные программы кредитования. Уверен, продолжим успешную реализацию этих направлений», — отметил Бусаргин. Андрей Попов подтвердил, что Саратовская область для Центробанка — значимый регион, где реализуются проекты федерального уровня, а конструктивные отношения с правительством поддерживаются много лет. Стороны договорились обмениваться аналитическими материалами и дальше.