В области разработана новая методика обследования подводных газопроводов

Специалисты «Газпром трансгаз Саратов» совместно с учёными «Газпром ВНИИГАЗ» разработали и внедрили инновационную методику электрометрического обследования подводных переходов магистральных газопроводов. Новый алгоритм позволяет высокоточно оценить защищённость труб от коррозии на труднодоступных и протяжённых участках, что напрямую влияет на надёжность всей газотранспортной системы. Успешные испытания прошли на подводном переходе в Марксовском районе Саратовской области.

В ходе тестирования специалисты определили плотность защитного тока, проверили состояние изоляционного покрытия и оценили защищённость трубы по всей длине. По итогам исследований утверждён соответствующий стандарт организации. Заместитель генерального директора по производству Андрей Виноградов подчеркнул, что обеспечение высокой эксплуатационной надёжности — приоритетная задача, а результаты исследований будут использоваться для бесперебойного газоснабжения потребителей.

Предприятие эксплуатирует более 7 тысяч километров газопроводов на территории трёх областей, обеспечивая транспортировку топлива в центральные и южные регионы России, а также на экспорт.