Подготовлен проект изменений региональных нормативов градостроительного проектирования

Минстрой области подготовил проект внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования. Приводится в соответствие с федеральными нормами раздел, который касается предельно допустимых расстояний от жилых домов до учреждений образования.

Суть изменений:

- радиусы доступности в регионе до детских садов и школ приводятся в соответствие с федеральной нормой - 500 метров;

- в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности максимально допустимый радиус доступности составит 800 метров. Эта норма будет относиться к уже сложившейся плотной городской застройке, где новое строительство соцобъектов невозможно.

«При этом, подчеркну, при размещении новой жилой застройки в обязательном порядке сохраняются все нормативы по наличию свободных мест в ближайших учреждениях образования. Мы придерживаемся новых приоритетов в строительной отрасли, во главе которых остаются интересы людей.

Кроме того, вводится норма, направленная на реализацию проектов по комплексному развитию территорий - на этих участках допускается подвоз детей до школ в специальном транспорте без взимания платы. Эта норма будет действовать только на время реализации проекта комплексного развития территорий и после окончания строительства все соцобъекты должны будут отвечать установленному радиусу доступности», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.