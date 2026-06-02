НовостиОбщество2 июня 2026 14:59

В Саратовской области стартовал антинаркотический месячник

В Саратовской области проходит месячник здорового образа жизни
Источник:kp.ru

В Саратовской области с 1 по 30 июня проходит месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни под девизом «Твоя жизнь – твой выбор». К организации присоединились Пугачёвский, Вольский и Красноармейский районы. В рамках месячника проводятся беседы, акции, спортивные соревнования, работают горячие линии и телефоны доверия.

В школе села Терса разместили информационные материалы в родительском чате, в образовательном центре №7 села Широкий Буерак подготовили памятку. В Красноармейском районе прошли профилактические лекции для несовершеннолетних.

Цель месячника — формирование устойчивого негативного отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму и курению, особенно среди подростков и молодежи. Акция приурочена к Международному дню борьбы с наркотиками 26 июня.