В Балашовской больнице впервые провели операцию по удалению тромба

В Балашовской районной больнице впервые провели высокотехнологичную операцию по удалению тромба — тромбоэкстракцию. Это стало возможным благодаря приобретению современного ангиографа по решению губернатора Романа Бусаргина. На базе учреждения создали сосудистый центр. Аналогичные центры открыты и в других районах, что позволяет закрыть всю территорию региона и обеспечивает пациентам своевременную помощь.

Пациентка поступила с признаками острого инсульта. Компьютерная томография подтвердила закупорку крупного сосуда головного мозга. В экстренном порядке женщину доставили в рентгеноперационную, где совместно с ведущими специалистами из Областной клинической больницы с помощью катетера и стент-ретривера тромб извлекли. Операция прошла успешно.

«Операция в Балашове — лучший пример, как такие решения позволяют буквально спасать жизни, — отметил министр здравоохранения Владимир Дудаков. — Первые 4,5 часа после инсульта — это „золотой период“. Тромбоэкстракция позволяет вернуть пациентам полноценную жизнь, избежав тяжелых последствий. Теперь такая высокотехнологичная операция доступна в районной больнице».