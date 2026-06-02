Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 14:41

Под Вольском при пожаре погибли 64 животных: цыплята, кролики и бык

В селе Покровка сгорел сарай с 30 цыплятами и 34 кроликами
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Саратовской области

Фото: МЧС Саратовской области

В селе Покровка Вольского района рано утром 1 июня произошел пожар в деревянном сарае, пристроенном к частному дому. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки — в сарае были установлены лампы для обогрева. Площадь пожара составила 83 квадратных метра. С огнем справились три пожарных расчета.

Внутри сарая находились 30 цыплят-бройлеров, 34 кролика, бык и корова. К сожалению, птицы, кролики и бык погибли. Корову хозяева успели спасти. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, регулярно проверяйте состояние электропроводки и не используйте неисправные электроприборы.