Под Вольском при пожаре погибли 64 животных: цыплята, кролики и бык

В селе Покровка Вольского района рано утром 1 июня произошел пожар в деревянном сарае, пристроенном к частному дому. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки — в сарае были установлены лампы для обогрева. Площадь пожара составила 83 квадратных метра. С огнем справились три пожарных расчета.

Внутри сарая находились 30 цыплят-бройлеров, 34 кролика, бык и корова. К сожалению, птицы, кролики и бык погибли. Корову хозяева успели спасти. МЧС России напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Не оставляйте включенные обогреватели без присмотра, регулярно проверяйте состояние электропроводки и не используйте неисправные электроприборы.