«Единая Россия» передала корм в приют «Верный друг» в Заводском районе

Успешная "Акция добрых дел": Корм передан в приют "Верный друг". Не так давно Местное отделение партии объявило акцию по сбору кормов для «братьев наших меньших».

"Сегодня в приюте для животных царила атмосфера радости и благодарности. Благодаря неравнодушию многих людей, мы смогли порадовать его обитателей свежим кормом.

Хочется выразить особую благодарность всем, кто принял участие в этой благотворительной акции! Особую признательность выражаем ученикам, родителям и педагогам Лицея №15, а также воспитанникам и сотрудникам детских садов № 113, 218 и 247. Ваша доброта и отзывчивость имеют огромное значение и помогают спасать жизни!

Мы убеждены, что забота о животных – это наш долг, и поэтому стараемся регулярно навещать наших подопечных. Каждая такая встреча – это не только возможность привезти им самое необходимое, но и подарить им частичку своего тепла. Их преданные взгляды и радостное виляние хвостом – лучшая награда за наши старания", – отметила исполнительный секретарь МО партии "Единая Россия" Заводского района Оксана Енина.

"Для нас важно поддерживать тех, кто заботится о бездомных животных. Работники приюта "Верный друг" делают огромную работу, спасая жизни и находя дом для сотен питомцев. Это не разовая акция – мы помогали и впредь будем помогать приюту, потому что защита животных – наша общая ответственность", - сказала местный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" в Заводском районе Светлана Зарьянцева.

"Верный друг" – это не просто приют, это дом для тех, кто ждет своей семьи и нуждается в нашей поддержке.