Староста села Иваново-Языковка Елена Пономаренко помогает бойцам СВО

В селе Иваново-Языковка Аткарского района живёт прекрасная девушка, староста села, активный волонтер группы "Неравнодушные сердца" и участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Елена Пономаренко.

Елена пытается расширить волонтерскую деятельность на селе, при ее активной поддержке и участие жители плетут маскировочные сети, заливают свечи, шьют нижнее бельё, пояса, подушки, сушат сухари, солят сало, фасуется чай с травами тысячами пакетиков. И делают много полезных и нужных дел для участников специальной военной операции.

Каждый месяц из Иваново-Языковки идёт отправка гуманитарной помощи. Елена Пономаренко приобрела для бойцов СВО три квадрокоптера Mavic 3 Pro Max, квадроцикл Tiger с прицепом стоимостью 1,3 миллиона рублей, десятки раций, генераторы и автономные печи, колёса на автомобили "Нива" и УАЗ, больше сотни танковых сетей, сплетены школьниками и жителями села.

"Работа кипит круглосуточно. Для оперативности была создана группа, где регулярно сообщается информация о том, что требуется, и люди берутся за помощь. Здесь же отчитываются о проделанной работе, делятся советами, показывают, что сделано умельцами.

Командный дух – главный двигатель. Несмотря на возникающие сложности, мы всегда находим выход благодаря поддержке неравнодушных сельчан", - отмечает Елена Пономаренко.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".