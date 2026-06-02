В Ленинском районе стартовала Школа социальной активности для ветеранов

Ленинский район дал старт Школы социальной активности, который проходил на площадке МОУ "СОШ № 46" "Городские просторы". Это было первое в 2026 году выездное мероприятие в котором приняли участие более 100 ветеранов и активных граждан старшего поколения Ленинского района.

"Для участников мероприятия активистами партийного проекта "Женское движение Единой России", педагогами Центра детского творчества и МОУ "СОШ √ 46" Ленинского района были организованы интерактивные площадки: музыкальная, спортивная, мастер-классы, здоровья, танцевальная, "Угадай мелодию", "Юридическая консультация", "Компьютерная грамотность".

На творческих станциях участники мероприятия могли спеть песни под гармонь, поиграть в шашки и шахматы, изучить оздоровительный комплекс упражнений, выполнить своими руками понравившуюся поделку, получить профессиональную консультацию врачей и юристов, разучить танец, познакомиться с лайфхаками интернета, угадать любимые мелодии.

На встрече с главой муниципального образования "Город Саратов" Игорем Александровичем Молчановым были затронуты важные вопросы развития социальной сферы, улучшения качества жизни граждан и значения активного участия каждого в формировании городского сообщества. Благодаря открытому диалогу участникам Школы социальной активности удалось задать много интересующих вопросов, связанных с перспективами развития области здравоохранения, социального обеспечения и культурной жизни.

С особой теплотой участниками проекта "Школы социальной активности" были встречены выступления детских коллективов Центра детского творчества Ленинского района, которые подарили зрителям много ярких впечатлений.

Весь день участников мероприятия сопровождали вожатые – педагоги. Они заряжали участников оптимизмом и отличным настроением, оказывали ежеминутную помощь и поддержку.

По старой доброй традиции мероприятие закончилось коллективным исполнением песни "Желаю", добрыми объятьями и словами благодарности!", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.