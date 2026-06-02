Студенты из Саратова стали серебряными призёрами финала «Профессионалов»

В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и информационных технологий. Участниками события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств. Студент Саратовского архитектурно-строительного колледжа Климентий Петровский завоевал серебряную медаль в командном зачёте по компетенции «Нейросети и большие данные». Игорь Савинков из Профессионально-педагогического колледжа СГТУ также стал серебряным призёром в командном зачёте по компетенции «Разработка виртуальных миров». В индивидуальном зачёте преподаватель Саратовского архитектурно-строительного колледжа Роман Капенкин занял второе место в компетенции «Дизайн интерьеров».

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил победителей и призёров, отметив, что движение «Профессионалы» развивается в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента Владимира Путина. Оно даёт молодым людям возможность проявить профессиональные навыки и сделать первые шаги к успешной карьере. Более 10 тысяч компаний поддерживают участников движения, предложив свыше 50 тысяч стажировок и вакансий.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт: победители, призёры и их наставники получат крупные премии от Правительства России.