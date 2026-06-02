В 20 районах области развернуты дорожные работы по нацпроекту

Дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» развернуты уже в 20 районах Саратовской области. Ремонтируют аварийные участки региональных и местных трасс, подъезды к сёлам и дороги, по которым ходят школьные автобусы. В ближайшее время завершатся работы на 14 участках общей протяжённостью около 77 км.

Среди них — автоподъезд к селу Озёрное в Аткарском районе, дорога «Дергачи — Алтата — Орошаемый — Сафаровка», участки в Петровске, Пугачёве, Марксе, Саратове (Ново-Астраханское шоссе и улица Емлютина), а также трасса «Горный — Берёзово» в Пугачёвском районе. Это лишь часть большого плана.

Всего в этом году отремонтируют 68 автодорог регионального значения — более 400 км. Объёмы работ выросли более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Дороги приводят в порядок — и не только в городах, но и в самых отдалённых сёлах.