В Саратове проходит конференция ОДКБ по биологической безопасности

В Саратове проходит конференция государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. Главная тема — укрепление общего эпидемиологического пространства между странами-участницами. Открывая мероприятие, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что вопросы биологической безопасности крайне важны и актуальны для любой точки земного шара. «Это один из приоритетов внутренней и внешней политики Российской Федерации, поэтому данному вопросу значительное внимание уделяет Президент и Правительство РФ», — заявила Попова. Конференция впервые проходит совместно с международными учениями команд быстрого реагирования государств-участников СНГ на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков обратил внимание участников, что организационный совет по биобезопасности — один из первых органов организации, который приступил к практической реализации приоритетов, объявленных Президентом РФ на период председательства России в ОДКБ, в части расширения сотрудничества в сфере военной медицины и защиты от биологических угроз. Участникам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов и выработать подходы для дальнейшего совершенствования совместной работы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что регион обладает значительным потенциалом в организации медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. «Для нас — большая честь принимать столь серьёзное мероприятие. Такое представительство свидетельствует о высоком уровне доверия и об актуальности вынесенных на повестку вопросов. Уверен, что проведение заседания Координационного совета ОДКБ в таком формате позволит укрепить сотрудничество государств-партнёров и повысить уровень готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации», — подчеркнул губернатор. Конференция продлится несколько дней. Ожидается подписание итоговых документов.