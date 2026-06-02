В Саратовской области завершилась посадка картофеля

В овощеводческих хозяйствах Саратовской области завершилась посадка картофеля. По предварительным данным, в организованном секторе площадь под культурой составила 710 гектаров — на уровне прошлого года. Наибольшие площади заняты в хозяйствах Энгельсского района (580 га), Советского района (55 га) и Лысогорского района (50 га). Всего во всех категориях хозяйств под картофель отведено 6,8 тысячи гектаров.

Несмотря на погодные условия, успешному проведению работ способствовала государственная поддержка. В рамках федерального проекта «Развитие отрасли овощеводства и картофелеводства» картофелеводам региона выделили более 5 миллионов рублей на стимулирование увеличения производства. «Это ощутимая мера, которая уже не первый год позволяет нашим аграриям снижать финансовые нагрузки и своевременно проводить агротехнологические работы», — отметил глава аграрного блока Василий Котов.

В настоящее время работа хозяйств направлена на достижение целевых показателей проекта. К 2030 году производство картофеля в организованном секторе должно вырасти на 18%, овощей — на 20%. Задача аграриев — обеспечить выполнение этих показателей за счёт соблюдения технологий и эффективного использования господдержки.