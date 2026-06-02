В Гагаринском районе заложат 7 гектаров виноградников с новыми сортами

Крупный инвестпроект реализует АО «Расково», созданное в июле прошлого года. Общий объём вложений — около 200 миллионов рублей. Предприятие специализируется на выращивании и переработке винограда. Площадь земель — 40 гектаров. Уже посажены сорта Сибирьковый и Цимлянский Чёрный, в планах — Мерло, Шардоне, Пино Нуар, Пино Блан и Пино Менье.

В этом году приобрели 13 тысяч саженцев, партию шпалер и сельхозтехники. Установлена линия первичной переработки винограда производительностью до 8 тонн в час и линия розлива до 2 тысяч бутылок в час. Планируется выпускать 400 тысяч бутылок в год. Для этих целей есть производственное помещение площадью более 2 тысяч кв. м.

В планах предприятия — развитие агротуризма и проведение в поселке Расково первого в регионе фестиваля молодых вин. Министр сельского хозяйства Василий Котов отметил, что в Саратовской области второе предприятие осваивает виноградарство, несмотря на сложные погодные условия. При благоприятном развитии виноградники вступят в товарное плодоношение через 3–5 лет.