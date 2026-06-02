Дорожные работы идут уже в 20 районах Саратовской области

В Саратовской области дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, развернуты уже в 20 районах. Ремонтируют самые аварийные участки региональных и местных трасс, подъезды к сёлам и дороги, по которым проходят школьные маршруты.

В ближайшее время завершатся работы на 14 участках общей протяжённостью около 77 км. Среди них — автоподъезды к сёлам Озерное, Старые Бурасы, Озинкам, участки трасс в Дергачёвском, Ершовском, Красноармейском, Лысогорском районах, улицы в Петровске, Пугачёве, Марксе и Саратове.

В этом году планируется отремонтировать 68 автодорог регионального значения — свыше 400 км. По сравнению с прошлым годом объёмы дорожных работ увеличены более чем в два раза.