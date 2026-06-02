Стартовал всероссийский конкурс «ПРО газ»

2 июня начинается прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации.

Мероприятие проводится «Газпром межрегионгаз» с целью поддержки лучших практик в освещении темы газификации регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе также смогут принять участие фотографы.

Работы будут рассматриваться в семи номинациях:

– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

– лучшая публикация в печатном издании;

– лучшая публикация в информационном агентстве;

– лучшая публикация в интернет-издании;

– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

– лучший материал на радио;

– лучшее фото.

Конкурсные работы оценивает жюри под председательством заместителя Председателя Правления – начальника департамента ПАО «Газпром» Сергея Куприянова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

На конкурс принимаются материалы, вышедшие в период с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года.

Прием работ продлится до 31 августа 2026 года. Награждение победителей состоится на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 6 по 9 октября 2026 года.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес: konkursgaz@yandex.ru.

Форма заявки, а также информация о порядке участия, требованиях к материалам и критериях оценки представлена в разделе конкурса.