Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области охватит 44 тыс. детей

В Саратовской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В летний период будут работать 630 учреждений: загородные, палаточные и лагеря дневного пребывания. Охват составит более 44 тысяч детей.

Для ребят подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, походы, профилактические беседы о безопасности на воде, в лесу и на дорогах, а также лекции о ЗОЖ и правильном питании. Все учреждения прошли строгий контроль на соответствие санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. В лагерях организовано дежурство квалифицированных медиков.

Заместитель министра образования Галина Калягина отметила: «Лето — время новых открытий. Наша главная задача — создать безопасные и комфортные условия, чтобы каждый ребенок мог укрепить здоровье, получить новые знания, найти друзей и раскрыть таланты».