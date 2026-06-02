Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 12:13

Летняя оздоровительная кампания в Саратовской области охватит 44 тыс. детей

В Саратовской области стартовала летняя кампания: 630 лагерей, 44 тыс. детей
Источник:kp.ru

В Саратовской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В летний период будут работать 630 учреждений: загородные, палаточные и лагеря дневного пребывания. Охват составит более 44 тысяч детей.

Для ребят подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, походы, профилактические беседы о безопасности на воде, в лесу и на дорогах, а также лекции о ЗОЖ и правильном питании. Все учреждения прошли строгий контроль на соответствие санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. В лагерях организовано дежурство квалифицированных медиков.

Заместитель министра образования Галина Калягина отметила: «Лето — время новых открытий. Наша главная задача — создать безопасные и комфортные условия, чтобы каждый ребенок мог укрепить здоровье, получить новые знания, найти друзей и раскрыть таланты».