Балашовский сахарный комбинат вложит 1,5 млрд рублей в модернизацию

В Балашовском районе продолжается масштабная реконструкция сахарного комбината. ООО «Балашовский сахарный комбинат» инвестирует в проект 1 469 млн рублей. Срок его реализации — 2021–2028 годы. «Министерство сельского хозяйства региона, администрация Балашовского района и Корпорация развития Саратовской области помогают инвестору решать возникающие вопросы», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

В рамках проекта уже провели реконструкцию и техническое перевооружение трёхэтажного здания. Там проходят финальные этапы производства сахара: сушка, упаковка в мешки и складирование. Построена новая секция склада. Завершены все работы по строительству, монтажу инженерных систем и систем безопасности. Получено разрешение на ввод реконструированного здания в эксплуатацию.

Кроме того, построен второй кристаллизатор, полностью обновлена станция фильтрации. Установлен производительный свеклонасос, заменена галерея сырого сахара. В процессе реконструкции находится известково-газовая печь, разрабатывается документация по модернизации нескольких цехов. Модернизация комбината позволит увеличить мощности и повысить качество выпускаемой продукции.