НовостиОбщество2 июня 2026 11:56

В преддверии Дня России мошенники обещают «праздничные выплаты»

В преддверии Дня России, который отмечается 12 июня, в стране активизировались интернет-мошенники. Злоумышленники массово рассылают сообщения через мессенджеры и электронную почту, обещая гражданам денежные выплаты от имени государства. Для убедительности они могут представляться сотрудниками Росфинмониторинга, Минцифры, МВД или ФСБ.

Схема обмана проста: пользователю предлагают перейти по ссылке для оформления выплаты. Она ведет на фишинговые сайты, маскирующиеся под портал «Госуслуги» или другие сервисы. Жертву просят ввести личные данные, логины, пароли и реквизиты банковских карт, которые затем используют для хищения средств.

Официальных «праздничных выплат» ко Дню России законодательством не предусмотрено. Граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить свои данные на незнакомых ресурсах.