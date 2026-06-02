XIII фестиваль «Киновертикаль» посвятят Году единства народов России

XIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» объявил о старте приёма заявок на участие в 2026 году. Мероприятие пройдёт в Саратове и будет посвящено Году единства народов России. Оргкомитет расширил возрастные категории участников: теперь приглашаются киноавторы в трёх группах — от 5 до 11 лет, от 12 до 16 лет и от 17 до 25 лет. Это позволит привлечь больше молодых авторов и создать условия для профессионального роста начинающих кинематографистов.

Одной из ключевых номинаций фестиваля остаётся «Герои среди нас», учреждённая в 2024 году. За два года она собрала около 150 фильмов из 30 регионов России. Первым победителем номинации стала работа из Донецкой Народной Республики, а в 2025 году к числу участников впервые присоединились авторы из Запорожской области. В рамках номинации представлены работы, посвящённые героям современности — как участникам значимых исторических событий, так и людям, проявляющим мужество и силу духа в повседневной жизни.

По традиции в дни фестиваля фильмы номинации обсуждаются при участии героев современности, включая участников специальной военной операции, что создаёт живой диалог между поколениями. Оргкомитет приглашает участников представить фильмы о людях, чьи поступки вдохновляют, а также истории о защитниках Отечества разных поколений. Приём заявок открыт до 1 августа 2026 года. Работы принимаются по электронной почте videosarkvc@yandex.ru. Подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля.