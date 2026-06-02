НовостиОбщество2 июня 2026 11:28

В Саратове стартовал отборочный этап сборов «Гвардеец» для юнармейцев

20 лучших саратовских юнармейцев представят область на окружных сборах в Пензе
В Саратовской кадетской школе № 1 имени Ерёмина проходит отборочный этап юнармейских сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». Участвуют 64 школьника. В течение пяти дней они будут соревноваться в пулевой стрельбе, сборке-разборке автомата, спортивном ориентировании, силовой подготовке и лазертаге. Также пройдут соревнования по шахматам, теннису, волейболу и баскетболу.

28 лучших участников примут участие в подготовительно-учебных сборах 27–31 июля. Из них 20 представят Саратовскую область на окружных сборах в августе в Пензе. Замминистра образования Михаил Попов отметил: «На сборах молодёжь получает гораздо больше, чем просто физическую подготовку. Это школа командной работы, дисциплины и ответственности».

Проект реализуется под патронажем полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова.