25 тысяч девятиклассников сдают ОГЭ по математике

25 тысяч девятиклассников Саратовской области сегодня пишут ОГЭ по математике. Это первый обязательный экзамен основного периода. Всего в регионе экзамены продлятся с 2 по 19 июня, резервные дни — до 6 июля. На выбор ученики чаще всего берут географию (49,4%), обществознание (44,7%) и информатику (42,8%).

Математику сдают в 154 пунктах. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Работа состоит из двух частей: 19 заданий с кратким ответом и 6 — с развёрнутым. На парте разрешена линейка и справочные материалы с формулами. Никаких калькуляторов и гаджетов — только голые формулы и смекалка.

Результаты станут известны не позднее 17 июня.