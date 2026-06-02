В Гагаринском районе запустят промышленную переработку винограда

В Гагаринском районе Саратовской области планируют наладить промышленную переработку винограда и развивать агротуризм. Крупный инвестиционный проект объёмом около 200 млн рублей реализует АО «Расково», созданное в июле прошлого года. Предприятие уже посадило 40 гектаров виноградников (сорта Сибирьковый и Цимлянский Чёрный), собрало первую тонну ягод и приобрело 13 тысяч саженцев новых сортов — Мерло, Шардоне, Пино Нуар, Пино Блан и Пино Менье. Также закуплены шпалеры и сельхозтехника.

В товарное плодоношение виноградники вступят через 3–5 лет. Тогда предприятие планирует выйти на массовую переработку до 400 тысяч бутылок вина в год. Для этого уже подготовлено производственное помещение площадью более двух тысяч квадратных метров, смонтирована линия первичной переработки (до 8 тонн винограда в час) и приобретена линия розлива (до 2 тысяч бутылок в час). После монтажа планируется получение лицензии.

Зампред правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов отметил, что саратовский регион сложен для виноградарства, но отрадно, что второе предприятие осваивает эту отрасль. В планах АО «Расково» — развитие агротуризма: в этом году в посёлке Расково намерены провести первый в регионе фестиваль молодых вин.