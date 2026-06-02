В Саратовском театре драмы подвели итоги конкурса «Рисуем сказку»

В День защиты детей, 1 июня, в Саратовском театре драмы имени Слонова подвели итоги XI художественного конкурса «Рисуем сказку». В нем участвовали дети от 4 до 12 лет со всей губернии. Юные художники делились впечатлениями от увиденных в театре спектаклей.

В фойе театра открылась выставка работ, состоялись чествование и награждение победителей. Дети получили дипломы, кубки и подарки. На праздник также пригласили детей из многодетных семей и ближайших школьных площадок.

Подарком для всех участников и гостей стал спектакль «Сказка о том, как дружба да верность чудеса совершили». Конкурс проводится в театре уже одиннадцать лет.