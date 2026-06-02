Музей СВО приглашает саратовцев посмотреть фильм "Судьба человека":

"Одна судьба. Один язык. Одна Родина."

Дорогие друзья, 6 июня (суббота), в День русского языка, мы вспоминаем не только поэзию Пушкина, но и великую прозу, в которой закалялся наш национальный характер. Русское слово всегда было голосом стойкости, милосердия и правды — именно так, как в бессмертном рассказе Михаила Шолохова.

В 13:00 приглашаем вас в Музей истории специальной военной операции на просмотр художественного фильма Сергея Федоровича Бондарчука «Судьба человека».

Это не просто фильм, а разговор через время о том, что делает нас единым народом. История Андрея Соколова, прошедшего сквозь тяготы войны и не утратившего способности любить, сегодня звучит так же пронзительно, как и десятилетия назад.

Тонкая режиссура Бондарчука и глубина шолоховского текста напоминают: сила нашего оружия — в правде, а сила духа — в родной речи, которая передается из поколения в поколение.

Приходите увидеть классику отечественного кино и почувствовать нерв великого русского языка, который помогает нам оставаться людьми в любые времена.

Вход свободный, посещение музея — бесплатное

Справки по телефону: 242-000

