В региональном отделении партии "Единая Россия" определили результаты предварительного голосования, которое проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая 2026 года. Это голосование было организовано для выбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу, запланированных на сентябрь.

"Вячеслав Викторович Володин – уроженец Саратовской области с бесценным опытом управленца. Он трудится с большой самоотдачей, с заботой и глубоким пониманием проблем наших жителей. Я считаю, что он делает всё возможное и даже больше для улучшения жизни граждан.

Глубокое знание региона, его специфики и, что особенно важно, всех уязвимых мест и насущных вопросов — это результат многолетней и кропотливой работы Николая Васильевича Панкова. Он досконально вникает в суть каждого вопроса, находит по-настоящему эффективные решения.

Сергей Михайлович Гладков, сейчас занимающий должность депутата Саратовской областной Думы, активно работает над улучшением качества жизни жителей своего округа. Он полностью посвящает себя работе, стремясь к решению актуальных вопросов и улучшению социальной инфраструктуры.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Юрьевна Кузнецова имеет тесные связи с нашим регионом, взаимодействует с местными жителями и реагирует на их потребности и проблемы. Она активно работает с различными общественными организациями, стремясь создать более благоприятные условия для семей и детей.

Глеб Яковлевич Хор, являющийся депутатом Государственной думы на протяжении пяти созывов, систематически организует встречи с жителями различных районов области. Во время своих рабочих поездок в регион он инспектирует объекты социальной инфраструктуры, контролирует ход дорожного строительства и благоустройства дворов, а также проверяет, как обустраиваются детские площадки и осуществляется закупка медицинского оборудования для местных больниц", - охарактеризовал кандидатов политолог Михаил Шмырев.