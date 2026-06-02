Выставка «Единство человека и Вселенной» открылась в Парке Гагарина

В Парке покорителей космоса имени Гагарина открылась выставка «Единство человека и Вселенной». Доброй традицией стало проводить арт-экспозиции в день рождения Алексея Леонова — 30 мая. Выставка знакомит с тем, как художники 1960–1980-х годов и современные авторы воспринимают тему покорения космоса. Здесь представлены работы самого Леонова, а также Андрея Соколова, Владимира Джанибекова, Сергея Крайнева и Геннадия Голобокова.

На открытии гостям рассказали о русском космизме и творческом пути художников-космистов. Для посетителей провели «минутку поэзии». В творческой части мероприятия состоялся мастер-класс по живописи «Этот загадочный космос», а также экскурсия по Парку покорителей космоса. Все желающие могли попробовать себя в роли художника и изобразить космические дали.

Выставка будет работать в информационном центре парка до 30 июня. Приходите познакомиться с уникальными работами, многие из которых созданы людьми, лично побывавшими на орбите. Экспозиция наглядно демонстрирует, как единство человека и Вселенной вдохновляет на создание настоящих произведений искусства.