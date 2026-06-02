Владимир Путин выделил финансирование на культурные проекты региона

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении грантов на поддержку культурных и художественных инициатив. По итогам федерального конкурса в числе победителей — четыре творческих проекта из Саратовской области. Финансирование получили: проект «Детские фарфоровые традиции» (Ассоциация искусствоведов), программа «Небесный Хвалынск» (Хвалынский краеведческий музей), постановка мюзикла «Два капитана» (театр оперетты) и театральная лаборатория для детей с ОВЗ «СвеТень» (клуб «Праздничный Саратов»).

Эти проекты направлены на популяризацию культурного наследия, развитие музейных маршрутов, инклюзивные форматы работы и повышение туристической привлекательности региона. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что поддержка позволит вовлечь в культуру больше жителей и укрепить культурную идентичность территорий.

«Мы искренне рады, что на федеральном уровне отмечены инициативы наших коллег. Министерство окажет всестороннюю помощь авторам проектов», — подчеркнула Наталия Щелканова.