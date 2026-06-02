Творческие педагоги Саратовской области осваивают язык жестов

В Саратовской области продолжается обучение творческих педагогов по программе инклюзивного образования. С мая 2026 года реализуется программа профессиональной подготовки «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования», в которой участвуют 20 педагогических работников и сотрудников областных детских школ искусств. Очный модуль посвящен тьюторскому сопровождению, культуре и коммуникации неслышащих людей через русский жестовый язык. Занятия проходят на базе Областной специальной библиотеки для слепых.

Участники изучают документационное обеспечение тьюторской деятельности и особенности создания специальных условий в образовательной среде. В рамках практики они посетили тактильный музей, где познакомились с возможностями восприятия архитектурных объектов через осязание. На базе Саратовского областного учебно-методического центра слушатели осваивают русский жестовый язык как полноценную лингвистическую систему с собственной лексикой, грамматикой и синтаксисом.

Отдельный блок программы посвящен вопросам этики и психологии профессиональной деятельности. «Развитие инклюзивного образования в сфере культуры — одна из наших приоритетных задач. Важно, чтобы педагоги обладали пониманием особенностей взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такие программы позволяют создавать более доступную и комфортную образовательную среду в учреждениях культуры региона», — отметила министр культуры области Наталия Щелканова. Обучение продолжается, по итогам педагоги получат необходимые компетенции для работы с особыми детьми.