Саратовская область получила федеральное признание в библиотечном деле

Директор Централизованной библиотечной системы Саратова Ирина Лебедева представила регион в Российской государственной библиотеке на торжественном мероприятии ко Дню библиотек. Она была награждена Грамотой Минкультуры РФ в номинации «Родная речь: Хранители русского слова» и получила памятный знак. Награды вручали статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева и президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что это признание труда всех библиотекарей области. «Наши библиотеки не только хранят книжные фонды, но и активно работают над популяризацией русского языка, проводят просветительские программы, поддерживают чтение у детей и взрослых», — подчеркнула она.

«Для нас это не только личная награда, но и важный знак признания труда всего коллектива», — сказала Ирина Лебедева. Профессиональная работа библиотекарей и вклад в сохранение русского языка получили федеральную поддержку.