В Детском парке Саратова создадут современную библиотеку

В год юбилея Детского парка в Саратове откроют самую современную библиотеку для детей. Здание в историческом центре на территории парка модернизируют по нацпроекту «Семья». Уже идут демонтажные работы: разбирают кровлю и перегородки, готовят основание под стяжку. Планируют обновить фасад, кровлю, инженерные сети и благоустроить прилегающую территорию.

Внутри сделают расширенные зоны для читателей, современную развивающую среду для детей и подростков, включая маломобильных посетителей. На 2026 год на реализацию нацпроекта в регионе выделено 511 млн рублей. «Мероприятия нацпроекта направлены на развитие современной инфраструктуры для детей», — отметила министр культуры Наталия Щелканова.

В планах также капремонт театра оперетты, Энгельсского краеведческого музея, трёх библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, музеев и ДК в районах, создание трёх модельных библиотек, а также закупка инструментов для 13 детских школ искусств. Юбилей парка совпадёт с открытием библиотеки — подарок юным саратовцам.