Ещё пять домов Саратова перешли на прямые расчёты с теплоэнергетиками

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с июня этого года будет напрямую направлять квитанции жителям домов на улице Азина, 29 (к. 1 и к. 2); улице Левина, 8; улице Геофизической, 42/48 и бульваре Денисова, 7. Соответствующие решения собственники домов приняли на общих собраниях.

Теперь жители смогут пользоваться удобными дистанционными сервисами энергокомпании: личным кабинетом на сайте https://lkm.esplus.ru и мобильным приложением «ЭнергосбыТ+», доступным в RuStore, Play Market и App Store. Для входа потребуется номер нового лицевого счёта, который был получен при заключении договора.

Чем удобны сервисы? В них можно:

- получать электронную квитанцию раньше (она появляется в Личном кабинете в начале месяца);

- оплачивать счёта без комиссии и очередей, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП);

- передавать показания приборов учёта;

- направлять обращения и получать ответы онлайн;

- получать справки о начислениях, об отсутствии задолженности, расшифровку пени;

- просматривать и скачивать квитанции за текущий и прошлые периоды;

- узнавать информацию о клиентских акциях, об отключениях горячей воды и сроках окончания работ.

На сегодняшний день оплату услуг отопления и горячего водоснабжения напрямую «Т Плюс» производят владельцы квартир в 3736 многоквартирных домах Саратова и Балакова.