Саратовские полицейские поздравили школьников с началом каникул и Днём защиты детей

Фото: МВД 64

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области посетили летний лагерь дневного пребывания учащихся начальных классов средней общеобразовательной школы №54 имени И.А. Евтеева. Полицейские поздравили детей с началом летних каникул и Днём защиты детей, а также вручили им сладкие подарки.

После поздравлений сотрудники полиции напомнили школьникам основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в период летнего отдыха. Речь шла о правилах безопасного поведения в местах массового отдыха и в быту. Особое внимание обратили на недопустимость купания в неустановленных местах. Также с детьми повторили правила пересечения проезжей части и безопасного управления велосипедом, напомнили о важности использования световозвращающих элементов.

В завершение мероприятия сотрудники Центра пожелали детям весело провести летние каникулы и посоветовали после окончания смены в лагере организовывать себе полезный и безопасный досуг. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Подобные профилактические беседы помогают снизить детский травматизм в летний период. Школьники пообещали соблюдать правила.