В Саратове полицейские задержали двух мужчин с наркотиками

В Саратове полиция задержала двух подозреваемых в обороте наркотиков

В Саратове на улице Деловая сотрудники ППС и ОНК задержали двух жителей областного центра 40 и 43 лет. При задержании младший попытался выбросить свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находилась наркотическая смесь с героином. Мужчина заявил, что приобрёл наркотик для себя.

В квартире младшего полицейские изъяли 12 свёртков с веществом растительного происхождения, 10 кустов растений, предположительно наркосодержащих, и электронные весы. В гараже старшего нашли 3 пакета и 2 пластиковые банки с веществом растительного происхождения. Общий вес изъятой марихуаны — 130,29 грамма, героина — 0,24 грамма.

В отношении старшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение). Он под подпиской о невыезде. Младший обвиняется в покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и находится под домашним арестом. Расследование продолжается.