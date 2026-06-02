В Красноармейске мужчина ударил коллегу черенком от лопаты во время застолья

В Красноармейском районе в полицию обратился 62-летний местный житель, заявив, что 34-летний коллега нанёс ему телесные повреждения черенком от лопаты. Инцидент произошёл во время совместного застолья. Участковый доставил подозреваемого в отдел, где тот сознался в содеянном.

На основании заключения эксперта дознанием ОМВД России по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Подозреваемый обязан явкой в полицию.

Правоохранители напоминают, что даже бытовые конфликты могут привести к серьёзным правовым последствиям. Решение споров с помощью силы вместо слов часто заканчивается уголовным делом.