В Аткарске сотрудницы магазина подозреваются в трёх кражах

В Аткарске выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности сотрудниц сетевого магазина. В ходе проверки установлено, что 42-летняя кассир и 37-летняя товаровед могут быть причастны ещё к трём кражам.

По версии полиции, в течение трёх дней женщины похищали из магазина продукты питания и алкогольные напитки. Общая сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Аткарскому району возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору). Мера пресечения фигуранткам не изменена — они остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.