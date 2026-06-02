В Энгельсе 15-летний подросток украл велосипед и сдал в комиссионку

В Энгельсе полицейские раскрыли кражу велосипеда стоимостью 15 тысяч рублей. 15-летний местный житель в конце мая тайно похитил велосипед, который хранился на первом этаже дома на улице Полиграфической, и сдал его в комиссионный магазин. Владелец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый ранее не судим. Похищенный велосипед изъят из комиссионного магазина.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Полиция напоминает, что кражи велосипедов из подъездов и домов остаются распространенным видом преступлений.