Касса уходит в село: почему каждый десятый клиент госбанков переходит на обслуживание в отделения Почты

Тренд на «почтовый банкинг» в России набирает обороты. Присутствие только части коммерческих банков в малых населенных пунктах и глобальная цифровизация неожиданно укрепили статус «Почты России» как ключевого финансового хаба для трети населения страны. Свежие данные игроков рынка и статистика ЦБ подтверждают: окно почтового отделения снова становится полноценной альтернативой банковской стойке.

Согласно данным Банка России и Ассоциации банков России за первый квартал 2026 года, индекс физической доступности финансовых услуг в сельской местности поддерживается исключительно за счет инфраструктуры «Почты России». Если в городах-миллионниках плотность банковских отделений падает на 5–7% в год из-за цифровизации, то в поселках и малых городах отделения связи остаются единственной точкой очного контакта с финансовой системой.

По открытым данным Минцифры, сейчас в стране функционирует более 38 тысяч отделений почтовой связи, 80% из которых расположены в сельской местности и труднодоступных территориях. Аналитики НАФИ в исследовании от апреля 2026 года подчеркивают: для 84% жителей сел и малых городов именно почта является основным местом решения бытовых финансовых вопросов — от получения пенсий до оформления страховок. Тренд на «удаленную идентификацию» пока не смог полностью заменить жителям этих территорий потребность в физическом чеке и кассире.

Экономика быстрых окон

Главная тенденция этого года — трансформация почтовых окон из мест выдачи наличных в полноценные точки банковского промоушена. Если раньше речь шла о простых переводах, то сейчас клиент готов открывать там сберегательные продукты, ипотечные заявки и кредитки. Эксперты объясняют это дефицитом времени и «доверием к бренду». Как отмечают эксперты, клиенты старше 45 лет и жители ПГТ часто опасаются чистой мобильной связи, предпочитая гибрид: увидеть оператора, получить бумажный договор, но при этом не тратить время на поездку в райцентр. Почта здесь выигрывает у классических банков по фактору шаговой доступности.

Кейс ВТБ: ставка на сельский трафик

Иллюстрацией этой тенденции служит обновленная стратегия банка ВТБ. После завершения интеграции с Почта Банком 1 мая текущего года объединенная сеть стала крупнейшей в России, охватив более 13 тыс. населенных пунктов. Как сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии ПМЭФ-2026, каждый десятый клиент банка (13% от обслуживающихся в офлайн-сети) уже совершает регулярные операции именно на Почте. Банк намерен планомерно повышать эту долю.

«Отделения на Почте особенно востребованы в удаленных регионах и малых населенных пунктах. В таких офисах клиент получает не просто кассу, а самые нужные финансовые услуги – от платежей до вкладов и кредитов, при этом обслуживание часто идет быстрее благодаря менее плотному потоку», – подчеркнул Брейтенбихер.

Цифры подтверждают рентабельность модели: среднее время обслуживания составляет 10–15 минут, что сопоставимо или даже быстрее стандартного банковского офиса. Более 40% от всего объема услуг ВТБ на Почте приходится на сельские отделения, где конкуренция с другими банками отсутствует физически.

Продуктовая корзина меняется

Вопреки стереотипу о том, что на почте только платят за коммуналку, ВТБ фиксирует спрос на полноценные банковские продукты. Лидируют дебетовые карты и депозиты. Рост интереса к сберегательным продуктам в «почтовом» канале эксперты связывают с консервативной аудиторией, которая предпочитает хранить сбережения в госбанке, но при этом получать физический носитель и документы строгой отчетности на месте.

Таким образом, модель «Почта как легкий банковский офис» становится мейнстримом банковского ритейла в 2026 году. В условиях борьбы за комиссионный доход и снижение стоимости привлечения пассивов, крупные игроки все активнее смотрят не на открытие дорогих отделений, а на окно к многомиллионной аудитории малых городов, уже оснащенное логистикой и системой идентификации.