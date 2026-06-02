В регионе разработана новая методика обследования подводных переходов газопроводов

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Специалисты «Газпром трансгаз Саратов» совместно с учеными «Газпром ВНИИГАЗ» разработали и внедрили инновационную методику электрометрического обследования подводных переходов линейной части магистральных газопроводов.

Новый алгоритм позволяет высокоточно оценить степень защищенности труб от коррозии, включая труднодоступные и протяженные участки, что напрямую влияет на надежность всей газотранспортной системы.

Успешные испытания прошли на подводном переходе магистрального газопровода в Марксовском районе Саратовской области. В ходе тестирования специалисты определили плотность защитного тока, проверили состояние изоляционного покрытия и оценили защищенность трубы по всей длине.

«Обеспечение высокой эксплуатационной надежности — приоритетная задача. Результат исследований будет использоваться для бесперебойного газоснабжения потребителей», — подчеркнул заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей Виноградов.

Напомним, предприятие эксплуатирует более 7 тысяч километров газопроводов и газопроводов-отводов на территории трех областей, обеспечивая транспортировку топлива в центральные и южные регионы России, а также на экспорт.