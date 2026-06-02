В Балашовской районной больнице впервые провели тромбоэкстракцию

Благодаря решению губернатора Романа Бусаргина в Балашовскую районную больницу был приобретён современный ангиограф, что позволило создать на базе учреждения сосудистый центр. Аналогичные центры открыты в других районах, что закрывает территорию всего региона, чтобы пациенты своевременно получили особый вид помощи.

Впервые в истории Балашовской районной больницы проведена высокотехнологичная операция по эндоваскулярному удалению тромба у пациента с острым ишемическим инсультом — тромбоэкстракция.

Совместно с ведущими специалистами из Областной клинической больницы, была организована совместная операция, которая прошла успешно.

Пациентка поступила с признаками острого нарушения мозгового кровообращения, ей была выполнена компьютерная томография с ангиографией, подтвердившая закупорку крупного сосуда головного мозга. В экстренном порядке больная была доставлена в рентгеноперационную, где с помощью катетера и стент-ретривера тромб был извлечён.

«Операция в Балашове - лучший пример, как такие решения позволяют буквально спасать жизни людей. Первые 4,5 часа после инсульта - это «золотой период», когда можно помочь больному, но на счету каждая минута. Тромбоэкстракция позволяет вернуть пациентам полноценную жизнь, избежав тяжелых последствий для здоровья. Теперь такая высокотехнологичная операция доступна пациентам в районной больнице»,- отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков.