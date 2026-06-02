Творческие педагоги Саратовской области осваивают язык жестов

В регионе продолжается обучение творческих педагогов по программе инклюзивного образования.

С мая 2026 года реализуется программа профессиональной подготовки «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования». В обучении принимают участие 20 педагогических работников и сотрудников областных детских школ искусств.

Очный модуль посвящен вопросам тьюторского сопровождения в инклюзивной образовательной среде, а также изучению культуры и коммуникации неслышащих людей посредством русского жестового языка.

Занятия проходят на базе Областной специальной библиотеки для слепых. Участники программы изучают документационное обеспечение тьюторской деятельности и особенности создания специальных условий в образовательной среде. В рамках практической части слушатели посетили тактильный музей, где ознакомились с возможностями восприятия архитектурных объектов через осязание.

На базе Саратовского областного учебно-методического центра слушатели осваивают русский жестовый язык как полноценную лингвистическую систему с собственной лексикой, грамматикой и синтаксисом, используемую для общения глухих и слабослышащих людей.

Отдельный блок программы посвящен вопросам этики и психологии профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования.

«Развитие инклюзивного образования в сфере культуры — одна из наших приоритетных задач. Важно, чтобы педагоги обладали не только профессиональными компетенциями, но и пониманием особенностей взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такие программы позволяют создавать более доступную и комфортную образовательную среду в учреждениях культуры региона», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.