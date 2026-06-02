В Саратове формируют команду «гвардейцев»

С 1 по 5 июня в Саратовской кадетской школе № 1 им. Б.Н. Еремина проходит отборочный этап юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».

В сборах принимают участие 64 школьника. В течение пяти дней с ребятами будут заниматься опытные наставники. Участники покажут свое мастерство в пулевой стрельбе, сборке-разборке автомата, спортивному ориентированию, силовой подготовке, а также игре лазертаг. Кроме того, пройдут спортивные соревнования по шахматам, теннису, волейболу, баскетболу.

28 ребят, показавших лучшие результаты, примут участие в подготовительно-учебных сборах, которые пройдут 27-31 июля. 20 из них представят Саратовскую область на окружных сборах в августе в Пензе.

«На сборах молодёжь получает гораздо больше, чем просто физическую подготовку. Это школа командной работы, дисциплины и ответственности. Параллельно участники изучают историю своей страны и военные дисциплины. Всё это помогает воспитать поколение, которое с уважением относится к Родине, знает её историю и готово отстаивать её интересы», - отметил заместитель министра образования Михаил Попов.

Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.