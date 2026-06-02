Саратовские полицейские провели со школьниками беседу в рамках летних каникул

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области посетили летний лагерь дневного пребывания учащихся начальных классов средней общеобразовательной школы № 54 имени И.А. Евтеева.

Полицейские поздравили детей с началом летних каникул, Днем защиты детей и вручили им сладкие подарки.

После чего сотрудники полиции напомнили школьникам основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в период летнего отдыха: правила безопасного поведения в местах массового отдыха и в быту, а также обратили внимание на недопустимость купания в неустановленных местах.

Также повторили с детьми правила пересечения проезжей части и безопасного управления велосипедом, напомнили о важности использования световозвращающих элементов.

В завершение мероприятия сотрудники Центра пожелали детям весело провести летние каникулы и посоветовали после окончания смены в лагере организовывать себе полезный и безопасный досуг.