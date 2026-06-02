Панков: Володин смог найти решение для повышения зарплат педагогам и воспитателям из отдаленных районов области

Панков: Педагоги и воспитатели позитивно оценивают такое решение Володина

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин комплексно подходит к вопросу развития образования в Саратовской области. По его проектам возводятся новые школы, капитально ремонтируются старые, в опорных населённых пунктах благоустраиваются территории школ и детских садов, строятся новые стадионы. Ранее по его инициативе было выделено две тысячи рублей на каждого ученика для хозяйственных нужд, чтобы избежать поборов с родителей. Об этом 2 июня напомнил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «МАКС».

«Сейчас найдена возможность повысить зарплату учителям и воспитателям детских садов», - рассказал Панков.

Прибавку получат педагоги и воспитатели в селах, за исключением райцентров — там, где это нужнее всего: в самых отдаленных районах области и там, где низкая средняя зарплата.

Сельские педагоги получат прибавку в размере 10 тысяч рублей, воспитатели детсадов — пять тысяч рублей.

В Балашовском округе в проект вошли районы: Самойловский, Балашовский, Романовский, Турковский, Аркадакский, Ртищевский.

«Встречался с учителями сельских школ из этих районов и во время учебного процесса, продолжаю встречи и сейчас. Педагоги и воспитатели позитивно оценивают такое решение Володина. По их мнению, это повысит престиж профессии и поможет привлечь новые кадры в район. Что очень важно, как для развития села, так и для повышения качества образования наших детей», - заключил Панков.