Президент РФ наградил орденом актрису Саратовского театра драмы Эльвиру Данилину

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал Указ о присвоении государственных наград. Информация о документе опубликована на официальном портале правовой информации. В числе отмеченных главой государства – четверо жителей Саратовской области.

Актриса Эльвира Данилина, чья многолетняя и плодотворная деятельность в сфере культуры и искусства заслужила признание, была награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Она является артисткой Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова.

Путь Эльвиры Данилиной в искусстве начался с успешного окончания Саратовского театрального училища имени Слонова в 1987 году, где ее художественным руководителем был народный артист России Григорий Аредаков. В 2002 году она получила высшее образование по специальности "Артист драматического театра и кино", окончив театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова, где училась в мастерской народной артистки России, профессора Риммы Беляковой. С 1987 по 1992 год Данилина выступала в Саратовском академическом театре юного зрителя имени Киселёва в качестве артиста высшей категории. С 1992 года и по сей день она является ведущим мастером сцены в Саратовском государственном академическом театре драмы имени Слонова.

Наталия Самойлова, руководитель Социально-кадрового центра Приволжской железной дороги (филиал ОАО "РЖД" в Саратовской области), отмечена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и добросовестный труд.

Сергей Иванов, заместитель начальника Саратовского центра диагностики и мониторинга устройств (филиал ОАО "РЖД" в Саратовской области), награжден медалью "За развитие железных дорог" за заслуги в транспортной сфере и многолетнюю добросовестную работу.

Владимиру Насырову, заместителю начальника Приволжской дирекции инфраструктуры (филиал ОАО "РЖД" в Саратовской области), присвоено почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" за его вклад в развитие транспорта и добросовестную работу.