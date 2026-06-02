В Политехе действует стипендиальная программа для одаренных абитуриентов

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. продолжается реализация стипендиальной программы «Созвездие Гагарина» для поддержки одарённых абитуриентов.

В 2026/2027 учебном году определённые категории студентов, зачисленные на 1 курс бакалавриата и специалитета, смогут претендовать на дополнительную стипендию на весь первый семестр обучения с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года.

Стипендия в размере 13 тысяч рублей предусматривается для зачисленных в СГТУ без вступительных испытаний победителей или призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников или олимпиад из перечня Минобрнауки России.

Материальную поддержку от университета в том же размере смогут получать и выпускники, зачисленные в Политех по результатам ЕГЭ и имеющие по одному или нескольким предметам 100 баллов.

10 тысяч рублей ежемесячно на протяжении полугода после поступления в СГТУ установлено для выпускников школ, набравших сумму баллов ЕГЭ по трем предметам от 285 и выше.

Кроме того, на поощрение от университета смогут претендовать первокурсники отдельных инженерно-технических направлений подготовки, набравшие по трем предметам ЕГЭ сумму баллов от 279 – 284 и 266 – 278. Им стипендия будет выплачиваться в размерах 8 тысяч рублей и 6 тысяч рублей ежемесячно.

«Старания тех ребят, которые со всей серьёзностью подошли к выбору профессионального пути и поступлению в вуз, должны быть поощрены. Именно с этой целью в начале 2025/2026 учебного года мы запустили стипендию «Созвездие Гагарина», предназначенную для талантливых, целеустремлённых и мотивированных молодых людей, которых уже сегодня высоко оценивают наши индустриальные партнеры как потенциальных сотрудников. Важно, чтобы молодёжь связывала своё будущее с малой родиной. И стипендиальные программы для абитуриентов помогают выпускникам понять, что они нужны экономике родного региона», – подчеркнул ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.