В год юбилея Детского парка в Саратове откроют самую современную библиотеку для детей

Детская библиотека, расположенная в историческом центре города Саратова на территории Детского парка, модернизируется в рамках реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».

Проект модернизации предусматривает проведение комплексных работ, включающих ремонт фасада и кровли здания, благоустройство прилегающей территории, а также модернизацию инженерных систем. В полном объеме запланирована замена систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы: осуществляется разборка кровельных конструкций и внутренних перегородок. Выполнена подготовка основания пола под устройство бетонной стяжки, обустроены буронабивные сваи. Проведен перенос электрического кабеля за пределы здания в целях повышения уровня безопасности.

По итогам реализации проекта будет обеспечено качественное обновление внутреннего пространства библиотеки. Предусматривается расширение площадей для обслуживания читателей и размещения книжного фонда, создание современной развивающей среды для детей и подростков, в том числе с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Работы выполняются в соответствии с установленными сроками и требованиями качества и находятся на постоянном контроле.

Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, в 2026 году на реализацию национального проекта «Семья» в регионе предусмотрено 511 млн рублей.

- В Саратовской области мероприятия нацпроекта последовательно направлены на развитие современной, доступной и комфортной инфраструктуры для детей и подростков.

В 2026 году предстоит провести капитальный ремонт областного театра оперетты, завершить капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея, выполнить ремонт трех библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, а также историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района и Детской школы искусств в Ивантеевке. Кроме того, запланирован ремонт пяти учреждений культурно-досугового типа в Ивантеевке, Новоузенске, Шиханах, Степном и селе Сосновая Маза Хвалынского района. Также в рамках нацпроекта будет проведено техническое оснащение трех музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах, создано три модельные библиотеки в Саратове, Красном Куте и Аткарске, а также обеспечено приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 13 детских школ искусств в восьми районах области и городе Саратове, — подчеркнула Наталия Щелканова.

В год 90-летия со дня основания Детского парка создание современной детской библиотеки в одной из ключевых рекреационных зон города станет значимым вкладом в развитие социальной инфраструктуры и важным событием для юных жителей Саратова.

Министерство культуры Саратовской области