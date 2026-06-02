Педагоги сельских школ 14 районов Саратовской области получают надбавки

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поделился информацией о введении новых стимулирующих выплат для педагогических работников сельской местности, охватывающих 14 районов Саратовской области. Данные сведения были опубликованы в Telegram-канале Володин Саратов.

Начиная с 1 мая 2026 года, педагогические работники дошкольных и общеобразовательных учреждений, расположенных в 14 наиболее отдаленных районах (за исключением административных центров), начали получать дополнительное материальное поощрение. Учителя школ теперь имеют право на выплаты в размере 10 000 рублей, в то время как воспитатели детских садов — на 5 000 рублей.

В ходе видеоконференции, посвященной результатам апробации данной инициативы, политик также выразил намерение рассмотреть вопрос о возможности применения аналогичных мер поддержки и в других регионах.