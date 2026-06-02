В Саратове стартовала торговля сезонными ягодами и овощами

Местные фермеры начали предлагать горожанам свежие ягоды, включая клубнику и черешню, а также разнообразную зелень и молодые овощи на специально организованных ярмарках. Открытие этих торговых точек знаменует собой начало сезона свежих плодов и овощей.

Ежедневно с восьми утра до восьми вечера, до конца июля, саратовцы и гости города смогут приобретать натуральную продукцию непосредственно от тех, кто ее вырастил. В Саратове организованно функционируют одиннадцать таких площадок.

Ярмарки доступны по следующим адресам: • Вольская, 49/51; • Большая Садовая, 149а и 168/174а; • Хользунова, 16/34; • 2-я Садовая, 115/121; • Топольчанская, 1; • Гвардейская, 20; • Пензенская, 31; • 5-й Нагорный проезд; • проспект Энтузиастов, 31; • Чернышевского, 169.

Таким образом, сезон свежих овощей и ягод официально начался в городе.