В Саратовской области в 2026 году «детский» бюджет составит около 100 млрд рублей

В бюджете области на 2026-2028 годы предусмотрено свыше 213 млрд рублей на поддержку семей с детьми. В текущем году на эти цели запланировано 80 млрд рублей за счет средств областного и местных бюджетов. Еще 19 млрд рублей выделяется региону из федерального бюджета на выплату через Социальный фонд России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Таким образом, общая сумма финансирования семей с детьми в Саратовской области составляет 99 млрд рублей.

Эти средства направляются на поддержку семей с детьми, включая меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, финансирование охватывает широкий спектр мероприятий в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, а также содержание и развитие соответствующих организаций.